Schwieberdingen 94-Jähriger im Rollstuhl in Richtung B10 unterwegs

Von red/aim 06. September 2018 - 16:18 Uhr

Der Senior rollte auf zwei Rädern auf die B10 (Symbolbild). Foto: dpa

Im Kreis Ludwigsburg war ein Senior in seinem Rollstuhl in Richtung B10 unterwegs. Als ihn die Polizei am Mittwochnachmittag anhielt, wurde er „unter Polizeischutz“ nach Hause begleitet.

Schwieberdingen - Da staunten die Beamten nicht schlecht: Ein 94-Jähriger ist am Mittwochnachmittag im Kreis Ludwigsburg mit seinem Rollstuhl in Richtung B10 gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Senior auf der Anschlussstelle Schwieberdingen-Ost unterwegs. „Mutmaßlich hatte sich der 94-Jährige verirrt“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Kurz nach 16 Uhr waren mehrere besorgte Anrufe von Verkehrsteilnehmern bei der Polizei eingegangen. Als die Beamten eintrafen, versuchte ein Autofahrer bereits, den Mann an der Weiterfahrt zu hindern.

Da der elektrische Rollstuhl des Mannes nicht im Polizeiauto transportiert werden konnte, entschieden sich die Beamten, den Senior „unter Polizeischutz“ nach Hause zu begleiten. Während eine Polizistin neben dem Mann lief, sicherte ein Kollege die beiden von hinten mit dem Streifenwagen ab. Nach einigen hundert Metern konnte der Senior wohlbehalten in einem Seniorenwohnheim abgeliefert werden.