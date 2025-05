Schwieberdingen: 17-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag stößt eine Autofahrerin in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) mit einem 17-jährigen Motorradfahrer zusammen.











Am Samstag gegen 16.30 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem Pkw. Der 17-Jährige Fahrer des Piaggio Kraftrades befuhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Kallenberg. Die 53-Jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Star fuhr aus der Einfahrt eines Hauses auf die Stuttgarter Straße in entgegengesetzte Richtung ein. Beim Abbiegen kollidierte die Pkw-Fahrerin mit dem Motorradfahrer, dieser wurde dabei schwer verletzt.