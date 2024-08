Schwester von König Charles feiert Geburtstag: Prinzessin Anne wird 74: Royale Glückwünsche mit süßem Kinderbild

Prinzessin Anne (74) darf sich heute über einen besonderen Tag freuen. Die Schwester von König Charles III. (75) feiert am 15. August ihren 74. Geburtstag. Auf dem Instagram-Account der "Royal Family" wurde ihr eine Instagram-Story gewidmet. "Wir wünschen der Prinzessin heute alles Gute zum Geburtstag", heißt es zu einer Bilder-Collage, die Prinzessin Anne gemeinsam mit ihrem Bruder zeigt.

Kinderfoto mit König Charles

Ein altes Schwarz-Weiß-Kinderfoto zeigt Prinzessin Anne mit ihrem älteren Bruder König Charles. Es soll aus dem Jahr 1954 stammen und nahe der Royal Lodge entstanden sein. Die Geschwister sitzen auf einer Wiese und lächeln in die Kamera. Auf einem weiteren Bild ist die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021) alleine zu sehen, während ein drittes Foto sie wieder mit Charles zeigt. Das Duo trägt dabei Uniform.

Lesen Sie auch

Prinzessin Anne, die als am härtesten arbeitendes Mitglied der Royal Family gilt, hat eine Zeit mit gesundheitlichen Problemen hinter sich. Ende Juni wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem sie im Southmead Hospital in Bristol fünf Tage wegen einer leichten Kopfverletzung und einer Gehirnerschütterung behandelt worden war. Die Prinzessin soll anschließend auf ihren Landsitz Gatcombe Park bei Minchinhampton zurückgekehrt sein. Auf ihrem Anwesen in Gloucestershire soll sie sich auch die leichte Verletzung zugezogen haben. Vermutlich wurde sie von einem Pferd verletzt, wie britische Medien berichteten.

Ab Mitte Juli nahm sie dann wieder Termine wahr und besuchte unter anderem die Olympischen Spiele in Paris. Prinzessin Anne hat eine besondere Beziehung zu Olympia. Sie war das erste Mitglied der britischen Royal Family, das an Olympischen Spielen teilnahm. Sie trat bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal an und wurde Neunte im Team der Vielseitigkeitsreiter. Seit 1988 ist Anne Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Prinzessin Anne ist die Mutter von Zara Tindall (43) und Peter Phillips (46). Beide stammen aus der Ehe mit Mark Phillips (75), die von 1973 bis 1992 ging. Timothy Laurence (69), einen Marineoffizier, heiratete Anne Ende 1992.