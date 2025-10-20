Prinz Andrew hat nach schweren Vorwürfen gegen ihn seinen Herzogtitel abgelegt. Auch auf der Webseite der Royals wird er nur noch als Prinz geführt. Ganz wurde die Seite bisher aber noch nicht aktualisiert.
Nach den schwerwiegende Vorwürfen gegen Prinz Andrew (65) hat der jüngere Bruder von König Charles III. (76) am 17. Oktober mitgeteilt, dass er seinen Herzogtitel nicht mehr führen wird. Der Palast hat nun nachgezogen und auf der offiziellen Webseite der britischen Königsfamilie die Unterseite zu Andrew angepasst. Statt als Duke of York wird er dort als Prince Andrew gelistet.