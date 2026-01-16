Schwerwiegende Anschuldigungen: Julio Iglesias reagiert erstmals auf Missbrauchsvorwürfe

Julio Iglesias bricht sein Schweigen: Nachdem schwere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen den Weltstar laut wurden, hat sich der 82-Jährige nun erstmals persönlich zu Wort gemeldet und die Anschuldigungen als "absolut falsch" bezeichnet.
Nach mehrtägigem Schweigen hat Julio Iglesias (82) am Freitag auf die schwerwiegenden Anschuldigungen reagiert, die ihn seit Anfang der Woche weltweit in die Schlagzeilen brachten. In einem emotionalen Statement auf Instagram wies der Sänger die Vorwürfe von zwei ehemaligen Mitarbeiterinnen kategorisch zurück.