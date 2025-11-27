1 Das Kind wurde zur Abklärung möglicher schwerer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: imago images/onw-images

Beim Einfahren auf einen Parkplatz in Backnang erfasst ein Autofahrer einen achtjährigen Jungen. Das Kind wird mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.











Am Donnerstagmorgen kam es in Backnang (Rems-Murr-Kreis) zu einem Unfall, bei dem ein achtjähriger Junge verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, rannte das Kind gegen 8 Uhr über einen Parkplatz in der Oberen Bahnhofstraße, als gleichzeitig ein 55-jähriger Renault-Fahrer auf das Gelände einfuhr. Der Wagen erfasste den Jungen und überrollte dessen Beine.