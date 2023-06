1 Der Unfall ereignete sich in der Cannstatter Daimlerstraße. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

In Bad Cannstatt wird ein Radfahrer von einem Betonmischer überrollt. Das Unternehmen, für den der Lastwagen unterwegs war, bedauert, dass der 36-Jährige schwer verletzt wurde. Man hofft auf baldige Genesung.









Am Abend des 5. Mai hat sich in der Waiblinger Straße in Bad Cannstatt ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Betonmischers hat beim Rechtsabbiegen in die Daimlerstraße einen Radfahrer übersehen. Der Lastwagen erfasste den 36-Jährgen mit dem rechten Vorderrad und überrollte ihn im Beinbereich. Zeitweise bestand Lebensgefahr, im Krankenhaus stabilisierte sich sein Zustand jedoch.