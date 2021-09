1 Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: picture alliance/Marcel Kusch

Am Donnerstag fährt ein 87-Jähriger rückwärts von einem Parkplatz. Dabei übersieht er eine 81-Jährige. Die Frau wird bei dem Unfall schwer verletzt.















Marbach am Neckar - Am Donnerstagnachmittag war eine 81-Jährige mit ihrem Rollator in der Güntterstraße in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) unterwegs. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 87-Jähriger mit seinem Auto rückwärts von einem Parkplatz und übersah die Fußgängerin offenbar. Das teilte die Polizei mit.

Nach dem Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.