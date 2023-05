1 Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Häusliche Gewalt findet nicht immer in den eigenen vier Wänden statt – und dann ist Zivilcourage gefragt: Ein 42-Jähriger hat seine Partnerin am Mittwochabend in Bietigheim-Bissingen auf offener Straße verprügelt. Laut Polizei war das Paar gegen 17.40 Uhr in einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße miteinander in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich auf den Gehweg vor dem Lokal, wo der Mann gewalttätig wurde: Er schlug die 34-Jährige so fest gegen ein Fahrzeug, dass sie schwere Verletzungen im Gesicht davontrug.