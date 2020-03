7 Der Schwertransport war auch auf der Beurener Steige unterwegs. Foto: SDMG/Kohls

Ein überdimensionaler Schwertransport war in der Nacht zum Samstag in den Kreisen Reutlingen und Esslingen unterwegs. Im Vorfeld mussten sämtliche Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.

Kreise Esslingen/Reutlingen - In der Nacht zum Samstag war ein wahres Monstrum in den Kreisen Reutlingen und Esslingen unterwegs. Für das selbst für Schwertransporte überdimensionale Fahrzeug, das mit einem Schlackentransporter beladen war, mussten einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Schwertransport eine Breite von 7,45 Meter, eine Höhe von 5,50 Meter und eine Länge von 25,50 Meter. Der Transport wurde mit Polizeimotorrädern und einem Streifenwagen von Feldstetten im Landkreis Ulm über die B28, Grabenstetten, Beurener Steige, Nürtingen, Neuhausen auf den Fildern bis in den Plochinger Hafen begleitet.

Im Vorfeld mussten etliche Fahrzeuge abgeschleppt und am Ortsausgang Denkendorf an einer Verkehrsinsel ein Baum gefällt werden. Außerdem mussten Techniker mehrere Ampeln umbauen. Die Sirnauer Brücke in Esslingen über die B10 musste kurzfristig voll gesperrt werden.