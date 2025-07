Schwerpunkt im Raum Stuttgart: Hunderte Polizisten nehmen mutmaßliche Drogenbande hoch

1 Die Verdächtigen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Waffen, Drogen, Autos: Im Südwesten haben mehr als 400 Polizisten mutmaßliche Dealer ausgehoben. Über Jahre hinweg sollen sie mit Kokain, Marihuana und Haschisch gehandelt haben.











– Schlag gegen den organisierten Drogenhandel: Bei einer großangelegten Aktion hat die Polizei in mehreren Städten in Süddeutschland 15 Männer und eine Frau festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, über Jahre hinweg bandenmäßig im zweistelligen Kilobereich mit Kokain, Marihuana und Haschisch gehandelt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart mitteilten. Die Beschuldigten seien zwischen 28 und 53 Jahren alt.