Das Theodor-Heuss-Haus und das Haus der Geschichte informieren in einem Themenschwerpunkt über das Thema Antisemitismus. Der Auftakt zeigt: Es besteht Grund zur Sorge.
Zwei Stuttgarter Institutionen, ein gemeinsamer Themenschwerpunkt: Die Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus und das Haus der Geschichte gehen in ihren aktuellen Programmen dem wiedererstarkten Phänomen des Antisemitismus nach. Sie wählen dabei unterschiedliche Ansätze. Das Heuss-Haus auf dem Killesberg hat sich für eine Vortragsreihe entschieden, das Haus der Geschichte arbeitet mit einer „Ausstellungsintervention“. An elf Stationen seiner Dauerausstellung begegnet Besucherinnen und Besucher neuerdings die Sicht von Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind: „Fragt uns doch mal – Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus“ lautet der Titel dieser bis 13. September ausgestellten Stationen. Sie sind Teil des vom Wissenschaftsministerium geförderten Gesamtprojekts „Anti-Anti 2.0“, bestehend aus Ausstellungen, Bildungsangeboten und Veranstaltungen.