Das Theodor-Heuss-Haus und das Haus der Geschichte informieren in einem Themenschwerpunkt über das Thema Antisemitismus. Der Auftakt zeigt: Es besteht Grund zur Sorge.

Zwei Stuttgarter Institutionen, ein gemeinsamer Themenschwerpunkt: Die Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus und das Haus der Geschichte gehen in ihren aktuellen Programmen dem wiedererstarkten Phänomen des Antisemitismus nach. Sie wählen dabei unterschiedliche Ansätze. Das Heuss-Haus auf dem Killesberg hat sich für eine Vortragsreihe entschieden, das Haus der Geschichte arbeitet mit einer „Ausstellungsintervention“. An elf Stationen seiner Dauerausstellung begegnet Besucherinnen und Besucher neuerdings die Sicht von Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind: „Fragt uns doch mal – Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus“ lautet der Titel dieser bis 13. September ausgestellten Stationen. Sie sind Teil des vom Wissenschaftsministerium geförderten Gesamtprojekts „Anti-Anti 2.0“, bestehend aus Ausstellungen, Bildungsangeboten und Veranstaltungen.

Gründe für das Aufflammen des Antisemitismus Den Auftakt der Vortragsreihe im Heuss-Haus mit dem Titel „Immer noch. Antisemitismus in Deutschland“ machte jetzt der Passauer Politikwissenschaftler und Antisemitismusforscher Lars Rensmann, der bestätigte, was Geschäftsführer Thorsten Holzhauser und die Direktorin des Hauses der Geschichte, Cornelia Hecht-Zeiler, vor großem Auditorium einleitend konstatierten: „Der Antisemitismus war niemals ganz fort.“ Rensmann zeichnete ein ernüchterndes Bild der Lage: „Wir erleben in Deutschland eine Rückkehr des politischen Antisemitismus, wie es in seit Kriegsende nicht mehr gegeben hat.“ Der Forscher erkennt das Aufleben antisemitistischer Narrative nicht nur bei der extremen Rechten, sondern auch im linken Spektrum. Der auf „postfaktischen Verschwörungs- und Erlösungsfantasien“ beruhende Antisemitismus sei in unterschiedlichen sozialen Milieus anschlussfähig. Das zeige sich in empirischen Befunden.

Im „israelbezogenen Antisemitismus“ infolge des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 und des anschließenden Gaza-Kriegs sieht Rensmann nur einen Art Beschleuniger latent vorhandener und tradierter antisemitischer Einstellungen. Hauptursache für das massive Auftreten des Antisemitismus sei der „digitale Strukturwandel“, der ein Zeitalter der Desinformation hervorgebracht habe, in dem Verschwörungserzählungen Fakten verdrängen würden. In diesem Klima gerate jüdisches Leben in besonderer Weise unter Druck. Antisemitismus sei ein integraler Bestandteil der digitalen Plattformen geworden. „Social Media ist bad for the Jews“, sagte Rensmann: „Das postfaktische Zeitalter ist das Zeitalter des Antisemitismus.“

„Eine Demokratie, die in Desinformation steckt, kann nicht überleben“

Massive Kritik übt er an den großen Digitalkonzernen, deren Algorithmen Hassreden unterstützen würden. Hier brauche es dringend Transparenz. Auch „visualisierte Desinformation durch KI-generierte Bilder“ und die Aktivitäten von Influencern ließen den Antisemitismus im „anarchischen digitalen Raum“ aufblühen. Seine Schlussfolgerung lautet: „Die Demokratie braucht einen neuen Gesellschaftsvertrag im Umgang mit der digitalen Kultur.“ Das beinhalte auch Reglementierungen. Einen Angriff auf die Meinungsfreiheit sieht Rensmann darin nicht. Vielmehr gelte es die bedrohte Demokratie zu stärken, denn: „Eine Demokratie, die in Desinformation steckt, kann nicht überleben. Zumal Demokratien durch eine „globale autoritäre Revolution“ herausgefordert seien – ebenfalls mit konkreten negativen Effekten für jüdisches Leben.

In dem Zusammenhang macht sich der Politikwissenschaftler für ein vom Bundestag zu beschließendes Demokratiefördergesetz stark. Dieses sei dringend notwendig, um Initiativen zu stärken. Er warnt: „Es muss viel mehr getan werden, um die Demokratie zu stärken.“

Schwerpunkt Antisemitismus

Programm

n Vorträgen, Gesprächen und Workshop geht die Stiftung Theodor-Heuss-Haus im Feuerbacher Weg 46 Fragen nach wie: Wo wird Antisemitismus sichtbar? Wie erleben Jüdinnen und Juden dies und was kann dagegen unternommen werden? Die nächsten Vorträge findet am 22. April statt. Thema: „Die neue autoritäre Linke“. Für 15. September ist eine Podiumsdiskussion geplant („Tacheles reden“). Zwischen April und Oktober gibt es im Rahmen des „HeussLab“ Diskussionen und Workshops mit Jugendlichen. Außerdem eine Ausstellung mit dem Titel „Du Jude“ über alltäglichen Antisemitismus in Deutschland sowie Themenführungen über Theodor Heuss und das Judentum“. Das Haus der Geschichte in der Konrad-Adenauer-Straße 8 behandelt das Thema bis 13. September im Rahmen seiner Dauerausstellung. Mehr Infos gibt es unter: www.theodor-heuss-haus.de/immernoch und www.hdgbw.de/anti-anti-2-0. red