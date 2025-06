Schweres Unwetter: Wütete in Ulm ein Tornado oder nicht?

Wütete in Ulm ein Tornado oder nicht?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hält es für möglich, dass ein Tornado über Ulm-Donaustetten in der Nacht zum Donnerstag zog. Ein zumindest kurzlebiger Tornado könne nicht ausgeschlossen werden, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser Sturm. „Einzig eine Schadensanalyse vor Ort kann Aufschluss darüber geben. Die Begutachtung und die abschließende Einschätzung wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen erfolgen.“