1 Ein Sturm ist am Montag über einen Küstenabschnitt in Kroatien gefegt. Foto: privat

Die Region Istrien in Kroatien wird am Montag von einem schweren Unwetter heimgesucht. Offenbar ist auch eine Fähre gesunken.











Ein schwerer Sturm hat am Montag Teile der Küste Kroatiens verwüstet. Laut Berichten zog am Nachmittag eine schwere Gewitterfront über die Westküste von Istrien. In Rovinj wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Kilometern in der Stunde gemessen.