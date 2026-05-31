Schwerer Vorfall: Viele Tote nach Explosion von Munitionslager in Myanmar

1 Bei der Explosion im Nordosten Myanmars gab es viele Tote und Verletzte. Foto: picture alliance / dpa

In dem südostasiatisch Land knallt es plötzlich heftig: Ein Sprengstofflager einer örtlichen Rebellengruppe fliegt in die Luft. Es soll dutzende Opfer geben, nach weiteren wird unter Trümmern gesucht.











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Naypyidaw - Nach einer Explosion an einem Munitionslager gibt es im Nordosten Myanmars viele Opfer. Nach Angaben örtlicher Medien starben bei dem Vorfall am Sonntagmittag (Ortszeit) in Namhkam in der Shan-Region mindestens 50 Menschen. Mindestens 70 weitere wurden nach den ersten Informationen von Rettungskräften verletzt.