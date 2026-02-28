Schwerer Virus-Befall in Stuttgart: Verdacht auf Hantavirus – Land muss Unigebäude zwei Monate schließen

In vielen Gebäuden des Landes Baden-Württemberg gibt es Schädlinge. Eine Mitarbeiterin soll sogar mit dem Hanta-Virus infiziert worden sein. Wie ernst ist die Lage in Stuttgart?
Vor einiger Zeit gab es in einem vom Land genutzten Gebäude einen hygienischen Notfall, der weitreichende Folgen hatte – das hat nun eine Anfrage im Landtag ergeben. Wegen eines Schädlingsbefalls wurde das Gebäude für zwei Monate geschlossen. Die Arbeit der Mitarbeitenden musste in dieser Zeit laut Auskunft aus dem Finanzministerium ins Homeoffice verlegt werden. Laut eines Berichts des SWR handelt es sich dabei um das Gebäude ‚Bandtäle 2’ der Universität Stuttgart.