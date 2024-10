Schwerer Unfall in Winnenden: Motorradfahrer prallt frontal gegen Lkw

1 Der Motorradfahrer wurde in eine Klinik geflogen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein 66-jähriger Motorradfahrer gerät am Montag gegen 14.30 Uhr in einer Linkskurve auf der Stöckenhofer Straße in Winnenden auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal gegen einen Lastwagen. Der kippt danach auf die Seite. Der Biker wird schwer verletzt.











Link kopiert



Am Montagnachmittag ist es gegen 14.30 Uhr in Winnenden zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Stöckenhofer Straße zwischen Hertmannsweiler und Stöckenhof gekommen. Im Kurvenbereich war ein 66-jähriger Motorradfahrer laut Polizei aus unbekannter Ursache zu weit nach links abgekommen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde ein Vorderreifen des Lkw beschädigt. In der Folge verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Lastwagen kippte neben der Fahrbahn auf die Seite. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.