7 Der BMW eines 24-Jährigen landete nach dem Zusammenstoß auf dem Dach. Er stand laut Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Weilheim an der Teck sind am frühen Samstagmorgen zwei BMW-Fahrer schwer verletzt. Der Verursacher stand offenbar unter Alkoholeinfluss.

Weilheim/Teck - Zwei BMW-Fahrer sind am frühen Samstagmorgen auf der L 1214 zwischen Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) und der Anschlussstelle zur Autobahn 8 frontal zusammengestoßen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Weilheim gegen 2.35 Uhr in einer lang gezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo dann er mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 28-Jährigen kollidierte, der in Richtung Aichelberg fuhr.

28-Jähriger im Fahrzeug eingeklemmt

Der BMW des 24-Jährigen landete durch die Wucht des Aufpralls auf dem Dach, der Mann wurde dabei leicht verletzt, konnte sich aber selber aus dem Wagen befreien, wie die Polizei auf Nachfrage erklärte. Der 28-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, das von der Fahrbahn nach rechts abgewiesen wurde. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Auto befreien und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik fliegen. Beamte entnahmen beim Unfallverursacher einer Blutprobe, da dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei konfiszierte zudem seinen Führerschein an Ort und Stelle.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Zeller Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich von der Polizei umgeleitet.