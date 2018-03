Schwerer Unfall in Waiblingen Motorradfahrer prallt gegen Auto und stirbt

Von red 24. März 2018 - 17:40 Uhr

Ein 48-jähriger Motorradfahrer kam am Samstag bei einem Unfall mit einem Auto ums Leben. Er wurde wohl von einem Autofahrer beim Abbiegen übersehen und prallte gegen den Wagen. Ein Gutachter ist eingeschaltet.





Waiblingen - Tödlicher Verkehrsunfall bei Waiblingen: Ein Motorradfahrer kam bei einem Unfall mit einem Auto ums Leben.

Ein 75-jähriger Honda-Fahrer war am Samstag laut Polizei mit seinem Auto von Waiblingen-Neustadt (Rems-Murr-Kreis) in Richtung Waiblingen unterwegs. Gegen 15.40 Uhr wollte der Mann in der Neustädter Hauptstraße in Waiblingen an der Einmündung zur Straße Hirschlauf nach links in die Straße einbiegen und übersah hierbei wohl den entgegen kommenden 48-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen das Heck des Honda.

Gutachter klärt nun Unfallhergang

Von dort aus wurde er in den Gegenverkehr geschleudert und stieß frontal mit dem entgegen kommenden Chrysler einer 42-Jährigen zusammen. Der 48-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallverursacher wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 40.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter hinzugezogen.