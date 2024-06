Vier Autos waren am Samstag in einen heftigen Verkehrsunfall zwischen Vaihingen/Enz und dem Stadtteil Kleinglattbach verwickelt, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der Kreisstraße zwischen Vaihingen/Enz und dem Stadtteil Kleinglattbach sind am Samstag gegen 10.15 Uhr zwei Personen schwer und vier leicht verletzt worden. Außerdem entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro. Die Straße war etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Mutmaßlicher Verursacher wohl zu schnell gefahren

Nach Angaben der Polizei stellt sich der Unfallhergang aufgrund der Spurenlage bislang so dar, dass ein 25-Jähriger mit seinem Opel auf dem Weg Richtung Kleinglattbach wohl zu schnell unterwegs war und einen Ford vor ihm überholen wollte, in dem eine 41-Jährige saß. Hierbei übersah er eine herannahende 62-Jährige am Steuer eines Peugeots auf der Gegenfahrbahn, die sofort auf die Bremse trat. Der Mitsubishi hinter ihr, mit vier Personen besetzt, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, kollidierte erst seitlich versetzt mit dem Peugeot und in der Folge frontal mit dem Opel. Dessen Fahrer und die 62-Jährige im Peugeot wurden dabei schwer, die vier Insassen im Mitsubishi leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen unter der Nummer 07 11 / 6 86 92 30.