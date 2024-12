Schwerer Unfall in Untertürkheim

Ein 44-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem Golf offenbar zu schnell unterwegs und kracht in den Golf eines 28-Jährigen. Dabei wird ein Kind im Auto des 44-Jährigen leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein sechs Jahre altes Kind ist am Sonntagabend bei einem schweren Autounfall in Untertürkheim leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.