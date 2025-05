Schwerer Unfall in Ulm

Ein Paketbote ist in Ulm mit seinem Wagen ungebremst in die Glasfront eines Gebäudes gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 27-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.