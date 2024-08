Schwerer Unfall in Stuttgart-Neugereut: Opel Corsa prallt an Ampelmasten – beide Beifahrer verletzt

1 Bei einem Unfall in Stuttgart sind zwei Personen verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Die genauen Umstände eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart-Neugereut ereignet hat, sind unklar. Die Polizei sucht Zeugen.











Weil er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste, ist ein 21-Jähriger am Samstagmorgen in Stuttgart-Neugereut gegen einen Ampelmasten geprallt. Der junge Mann war am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Kormoranstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die beiden Mitfahrer, die mit dem 21-Jährigen im Opel Corsa saßen, wurden dabei „teils schwer verletzt“, teilte die Polizei mit. Sie kamen ins Krankenhaus.