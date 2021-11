Bild der Verwüstung in Bad Cannstatt – vier Verletzte

Schwerer Unfall in Stuttgart

Am frühen Montagmorgen kommt es in Bad Cannstatt zu einem schweren Unfall. Vier Menschen ziehen sich bei einer Auto-Kollision Verletzungen zu. Was bislang bekannt ist.















Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen berichtet, ereignete sich die folgenschwere Kollision gegen 6 Uhr in der Frühe im Bad Cannsatter Veilbrunnenweg.

Von dort kommend war der Unfallverursacher ungebremst mit seinem Wagen in die Daimlerstraße eingefahren. Dort stieß er gegen das Auto eines anderen Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Unfallverursacher gegen eine Hauswand.

Auch der Wagen des anderen Fahrers auf der Daimlerstraße wurde durch die Kollision abgewiesen und touchierte in der Folge weitere Fahrzeuge. Die Daimlerstraße war am Montag zeitweise gesperrt. Nähere Angaben zum Unfallgeschehen und den beteiligten Fahrern konnte die Polizei zunächst nicht machen.