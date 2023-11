Im Gewerbegebiet in Stuttgart-Weilimdorf hat es am Dienstagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Offenbar hatte ein Autofahrer das Bewusstsein verloren. Das Fahrzeug machte sich daraufhin selbstständig.

Bei einem schweren Unfall im Gewerbegebiet Weilimdorf hat es am Dienstagmorgen einen Verletzten und hohen Sachschaden gegeben. Die Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 8.35 Uhr in der Flachter Straße in Richtung Bundesstraße 295 unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt er an der Kreuzung zur Hemminger Straße an einer roten Ampel. Offenbar verlor er dann aus bislang ungeklärter Ursache das Bewusstsein und fuhr anschließend auf einen vor ihm stehenden VW Up auf. In der Folge kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, rollte über einen Fußweg, durchbrach einen Zaun sowie ein Gebüsch und prallte schließlich gegen die Hauswand eines Bürogebäudes.

Der 42-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Am Mercedes entstand Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 60 000 Euro.