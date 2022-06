6 Einsatzkräfte begutachten den Wagen. Foto: SDMG//Kohls

Am Donnerstagabend ist ein 78-jähriger Autofahrer in Reichenbach (Kreis Esslingen) mit seinem Wagen in eine Grundstücksmauer gekracht. Der Schaden ist enorm.















Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend in Reichenbach (Kreis Esslingen) mit seinem Wagen gegen einen Poller und anschließend gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Dabei verletzte er sich nach aktuellem Kenntnisstand leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Allein der Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto beläuft sich auf etwa 15.000 Euro belaufen, hinzu kommt ein geschätzter Schaden an Poller und Mauer in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Aufs Gaspedal gerutscht

Laut Polizeiangaben fuhr der Senior gegen 18 Uhr auf der Wagnerstraße in Richtung Blumenstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Blumenstraße rutschte er offenbar vom Bremspedal auf das Gaspedal ab, woraufhin der Wagen beschleunigte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei streifte der Pkw zunächst einen Poller und prallte anschließend gegen eine Grundstücksmauer.