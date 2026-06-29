Schwerer Unfall in Neckartenzlingen: War der Biker zu schnell und auf dem Hinterrad unterwegs?

1 Ein Motorradfahrer (Symbolbild) wurde in Neckartenzlingen bei einem Unfall schwer verletzt. Foto: Thomas Frey/dpa

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt, als ein abbiegender Autofahrer ihn übersehen hatte.











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Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger war gegen 19.30 Uhr nach Angaben der Polizei mit einem Fiat auf der Straße Auwiesen unterwegs und wollte nach links auf die Metzinger Straße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Dabei habe er einen entgegenkommenden 21-Jährigen auf einer KTM übersehen. Zeugen zufolge soll der Biker mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und auf dem Hinterrad gefahren sein, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.