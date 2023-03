1 Der Achtjährige wurde in eine Klinik gebracht. Foto: StZ/Phillip Weingand

Ein achtjähriges Kind ist in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) am Freitag um die Mittagszeit von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Junge die Nägelestraße überqueren wollen und war auf die Fahrbahn gerannt, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 54 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Innenstadt fuhr, leitete zwar eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Achtjährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.