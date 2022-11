1 Der Junge wird vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Foto: SDMG/ / Dettenmeyer

Eine 50-Jährige übersieht eine grüne Fußgängerampel und erfasst einen zehnjährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad unterwegs ist. Bei dem Unfall wird er lebensgefährlich verletzt.















Link kopiert

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochmittag in Sindelfingen-Maichingen in der Allmendstraße gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei wollte ein zehnjähriger Bub mit seinem Fahrrad die dortige Fußgängerampel überqueren. Die Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt Grün für die Fußgänger an.

Dies übersah offenbar eine 50-jährige Frau. Sie erfasste den Jungen mit seinem Fahrrad frontal. Der Junge wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen werden. Die 50-Jährige erlitt einen Schock.