Schwerer Unfall in Ludwigsburg Feuerwehr muss Fahrerin aus dem Auto schneiden

24. April 2018 - 13:53 Uhr

Schwerer Unfall im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim: Ein Auto gerät in den Gegenverkehr. Doch neben dem entgegenkommenden Fahrzeug werden noch mehr Menschen in Mitleidenschaft gezogen.





Ludwigsburg - Mehrere Verletzte forderte ein schwerer Unfall am Montagnachmittag auf der Beihinger Straße in Hoheneck. Ein Großeinsatz der Rettungskräfte und eine stundenlang gesperrte Straße waren die Folge. Was ist passiert? Ein Mercedesfahrer ist kurz nach 15.30 Uhr Richtung Freiberg kurz vor dem Ortsende Hoheneck auf die Gegenfahrspur gekommen. Er stieß mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Der Grund dafür ist noch unbekannt.

Der Fahrer eines dahinter rollenden Hyundai wich in den Straßengraben aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die VW-Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt vermutlich schwerere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Autofahrer wurden ebenfalls verletzt.

Die Strecke musste für Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Es wurde bis späten Nachmittag eine Umleitung eingerichtet, was zu langen Staus geführt hat. Alle drei Fahrzeuge mussten zwingend abgeschleppt werden.