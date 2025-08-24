Schwerer Unfall in Ludwigsburg: Crash beim ZOB-Tunnel

1 Das Auto des zweiten Fahrers landete auf dem Dach. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Am frühen Sonntagmorgen verursachte ein betrunkener Fahrer einen schweren Unfall in der Nähe des Ludwigsburger Bahnhofs. Auch der zweite beteiligte Fahrer war betrunken.











Link kopiert



Am frühen Sonntagmorgen gegen 1:45 Uhr kam es in der Nähe des Ludwigsburger ZOB-Tunnels zu einem folgenschweren Unfall. Wie die Polizei berichtet, war ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes GLC vor dem Tunnelportal in Richtung Bahnhof auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden VW T-Roc eines 34-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls landete der VW auf dem Dach. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Auch die beiden 37- und 38-jährigen Mitfahrer im VW wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass beide Fahrer betrunken waren. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Unfallverursacher musste sich zudem von seinem Führerschein trennen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 70000 Euro. Die Bahnhofstraße musste bis 4.15 Uhr gesperrt werden.