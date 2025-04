Schwerer Unfall in Leutenbach: Bremse versagt: Zwölfjähriger schwer verletzt

1 In Leutenbach hatte am Mittwoch ein zwölfjähriger Radfahrer einen schweren Unfall. Foto: dpa/Stefan Sauer

Ein zwölf Jahre alter Radfahrer ist am Mittwoch in Leutenbach schwer verunglückt. Offenbar waren die Bremsen seines Fahrrads defekt.











Link kopiert



Vermutlich wegen defekter Bremsen an seinem Fahrrad ist ein zwölf Jahre alter Junge in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) am Mittwochvormittag schwer verunglückt. Der Zwölfjährige war mit seinem Fahrrad in der Richard-Wagner-Straße in Richtung des Rathausplatzes gefahren. Weil die Bremsen am Rad offenbar nicht richtig funktionierten, fuhr der junge Radler nach den Angaben der Polizei ungebremst gegen eine Hauswand. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.