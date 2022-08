Linienbus fällt spektakulär in die Tiefe

Schwerer Unfall in Herrenberg

9 In die Tiefe gestürzt ist ein Linienbus beim Aldi in Herrenberg; der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: SDMG/Schulz Foto:

Bei einem Unfall in Herrenberg ist am späten Freitagnachmittag der Fahrer eines Linienbusses schwerst verletzt worden. Andere Insassen saßen nicht in dem Bus.















Ein spektakulärer Unfall hat sich am späten Freitagnachmittag in Herrenberg ereignet. Gegen 16.20 Uhr war ein Linienbus auf der Kalkofenstraße mit einem VW Bus kollidiert. Zu den Umständen, unter denen sich der Zusammenstoß zugetragen hatte, konnte die Polizei am Abend noch nichts sagen. Fakt war, dass der Linienbus von der Fahrbahn abkam, eine Brüstung durchbrach und über eine Böschung auf die laut einem Polizeisprecher 15 Meter tiefer gelegene Zufahrt eines Discounters fiel.

Fahrer mit Rettungshubschrauber in Krankenhaus geflogen

Der Bus prallte noch gegen die Außenwand des Aldi, wodurch der Busfahrer laut einem Sprecher der Polizeidirektion Ludwigsburg schwerste Verletzungen erlitt. „Er schwebt aber wohl nicht in Lebensgefahr“, sagte der Sprecher unserer Zeitung. Eine Mitarbeiterin des Supermarkts, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter der Hauswand befand, erlitt einen Schock. Die Fahrerin des VW Bus’ wurde leicht verletzt. Weitere Informationen etwa über das Alter gab es nicht.

Die Besatzung eines alarmierten Rettungshubschraubers flog den Fahrer in ein Krankenhaus der Umgebung. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Bus. Zur Höhe des beträchtlichen Sachschadens an Fahrzeugen und Gebäude machte die Polizei keine Angaben.