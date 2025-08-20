Schwerer Unfall in Herrenberg: Frontal zusammen gestoßen
1
Durch den Zusammenstoß überschlug sich der BMW und landete auf dem Dach. Foto: SDMG

Ein missglücktes Überholmanöver in Herrenberg-Gültstein hat zwei Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Schwerverletzte und zwei zerstörte Autos sind das Ergebnis eines missglücktem Überholmanövers bei Herrenberg-Gültstein am Mittwoch gegen 12 Uhr. Wie die Polizei und Augenzeugen mitteilen, wollte die 38 Jahre alte Fahrerin eines BMW auf der Umgehungsstraße bei Gültstein einen Traktor überholen. Dabei übersah sie einen entgegen kommenden Opel, der von einer 78 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen, durch die Kollision landete der BMW auf dem Dach.

 
Die Umgehungsstraße bei Gültstein war mehrere Stunden gesperrt. Foto: SDMG

Die Feuerwehr befreite die in ihrem Fahrzeug eingeschlossene BMW-Fahrerin, die vom Rettungsdienst sofort in eine Klink gebracht wurde. Die Fahrerin des Opels kam eben falls schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nur der 34 Jahre alte Fahrer des Traktors war bei dem Unglück unverletzt geblieben. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 30 000 Euro. Die Umgehungsstraße war bis etwa 15 Uhr gesperrt, die Polizei richtete eine örtliche Umleitung ein.

 