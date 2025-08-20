Schwerer Unfall in Herrenberg: Frontal zusammen gestoßen

1 Durch den Zusammenstoß überschlug sich der BMW und landete auf dem Dach. Foto: SDMG

Ein missglücktes Überholmanöver in Herrenberg-Gültstein hat zwei Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.











Zwei Schwerverletzte und zwei zerstörte Autos sind das Ergebnis eines missglücktem Überholmanövers bei Herrenberg-Gültstein am Mittwoch gegen 12 Uhr. Wie die Polizei und Augenzeugen mitteilen, wollte die 38 Jahre alte Fahrerin eines BMW auf der Umgehungsstraße bei Gültstein einen Traktor überholen. Dabei übersah sie einen entgegen kommenden Opel, der von einer 78 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen, durch die Kollision landete der BMW auf dem Dach.