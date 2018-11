Schwerer Unfall in Gerlingen Zwei Verletzte bei frontaler Kollision

Von rob 15. November 2018 - 20:34 Uhr

Die Landesstraße war bis zum Abend für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin gerät am Donnerstagnachmittag bei der Gerlinger Schillerhöhe auf die Gegenfahrbahn und prallt mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Grund ist unklar, die Folgen sind enorm.

Gerlingen - Bei einem schweren Unfall auf der Gerlinger Schillerhöhe sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Es kam auf der dortigen Landesstraße zu erheblichen Behinderungen.

Den Angaben der Polizei zufolge war eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin kurz nach 17 Uhr aus unklarem Grund nahe der Firma Bosch auf die Gegenfahrbahn geraten. Sie prallte frontal mit dem Skoda eines 52-Jährigen zusammen. Die Unfallverursacherin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der Skoda-Fahrer erlitt leichtere Blessuren. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos wurden abgeschleppt, der Schaden wird mit 15 000 Euro angegeben. Die Landesstraße war eine Stunde lang in beiden Richtungen gesperrt, danach wurde der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 19.20 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Für die Rettungskräfte war der Unfall ein Großeinsatz. Allein die Gerlinger Feuerwehr war mit 23 Helfern gefordert, die Polizei war mit sechs Streifen und zwei Motorrädern präsent. Der Notarzt wurde unterstützt vom Rettungsdienst, der sechs Mitarbeiter an die Unfallstelle schickte.