Schwerer Unfall in Gerlingen Raser rammt überholtes Auto

Von Klaus Wagner 19. August 2018 - 12:57 Uhr

Zuerst überholt ein 26-Jähriger einen anderen Autofahrer auf der rechten Seite. Dann rammt er beim anschließenden Linksüberholen das Auto einer jungen Frau. Dieses schleudert und landet auf dem Dach, die Fahrerin wird schwer verletzt.





Gerlingen - Auf der Stuttgarter Straße im Stadtgebiet von Gerlingen hat sich am Samstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Auf Höhe von Schloss Solitude war kurz vor 18 Uhr ein 26-jähriger Fahrer eines BMW in Richtung Stuttgart-Botnang unterwegs. Er überholte laut der Polizei zuerst einen Autofahrer rechts mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“, dann den VW einer 31-Jährigen auf der linken Spur. Dabei streifte nach weiteren Angaben der Beamten der BMW das Heck des VW, dieser wurde auf die Leitplanke geschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Auch der BMW, in dem drei Personen saßen, schleuderte über die Fahrbahn und touchierte die Leitplanke. Die 31-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der 26-Jährige leicht verletzt wurde, kamen seine beiden Mitfahrer im Alter von 34 und 46 Jahren ohne Blessuren davon. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 22 000 Euro. An der Zufahrt zur Schillerhöhe war die Landesstraße für zwei Stunden gesperrt.