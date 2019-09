Schwerer Unfall in Feuerbach

8 In Stuttgart-Feuerbach hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in eine Gruppe Fußgänger gerast. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Vier verletzte Fußgänger kommen ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Stuttgart - Drei Fußgänger sind auf einem Gehweg in Stuttgart von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein vierter Passant konnte zur Seite springen und verletzte sich am Bein, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte.

Ein betrunkener Autofahrer war am Freitagabend durch den Stadtteil Feuerbach gerast und hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug streifte eine Verkehrsinsel, erfasste die drei Fußgänger und prallte gegen die Wand eines Supermarktes.

Rettungskräfte mit Großaufgebot vor Ort

Zwei 24-jährige Frauen und ein 18-Jähriger kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der zweite 18-Jährige, der zur Seite springen konnte, wurde ebenfalls von Sanitätern versorgt. Der 54-Jährige Raser kam mit leichten Blessuren davon. Sein Beifahrer blieb unverletzt.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle. Der Schaden am Fahrzeug und an der Unfallstelle wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

