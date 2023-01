Schwerer Unfall in Burgstetten

1 In Burgstetten hat sich am Donnerstag ein tragisches Unglück ereignet. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Im Rems-Murr-Kreis hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 74-Jähriger fuhr aus ungeklärter Ursache auf ein Müllfahrzeug auf. Dabei erfasste er einen der beiden Arbeiter.















Am Donnerstagvormittag ist bei einem Verkehrsunfall im Burgstettener Teilort Erbstetten ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 9.15 Uhr ein Entsorgungsfahrzeug an der Kreisstraße bei Erbstetten – auf der Höhe der Sportanlagen – angehalten. Die beiden Müllmänner stiegen aus, um schwere Papiercontainer zu entleeren.

In diesem Moment fuhr offenbar ein 74-jähriger VW-Caddy-Fahrer von hinten an das Müllfahrzeug heran. „Er fuhr auf das Müllfahrzeug auf – die Ursache dafür ist uns noch nicht bekannt“, erklärt Rudolf Biehlmaier, der Sprecher der Polizei.

Ein 57 Jahre alter Mitarbeiter der Entsorgungsfirma – offenbar handelte es sich um den Fahrer des Müllautos – wurde von dem Wagen erfasst. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der zweite Mitarbeiter des Entsorgers blieb unversehrt. Der mutmaßliche Unfallverursacher steht lauf Rudolf Biehlmaier unter Schock, er wurde von einem Notarzt versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme gesperrt. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens wird auf insgesamt 35 000 Euro geschätzt, der VW Caddy wird von der Polizei als Totalschaden bezeichnet. Ein Sachverständiger soll nun Licht in den genauen Ablauf des Unfalls bringen.