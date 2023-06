Auto wird in Sportgeschäft geschleudert

Schwerer Unfall in Brackenheim

Foto: 7aktuell.de/ CV/7aktuell.de | CV

Schwerer Unfall in Brackenheim: Ein Mann überquert mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache ungebremst eine Straße und fährt über einen Erdwall. Der Wagen wird ein ein Geschäft geschleudert.









Bei einem Verkehrsunfall in Brackenheim (Landkreis Heilbronn) ist ein Pkw in ein Sportgeschäft geschleudert worden. Der 28 Jahre alte Fahrer des Wagens verletzte sich dabei am Freitagabend schwer, wie die Polizei mitteilte.