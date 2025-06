Schwerer Unfall in Berglen

1 Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: Skolimowska/dpa

In der Rosenstraße kam es am Donnerstag in Berglen zu einem schweren Unfall: Eine Autofahrerin übersah offenbar eine 49-jährige Frau mit zwei Hunden.











In der Rosenstraße in Berglen (Rems-Murr-Kreis) kam es am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem folgenschweren Unfall: Eine 84-jährige Fahrerin eines VW erfasste beim Abbiegen eine 49-jährige Fußgängerin, die mit ihren Hunden unterwegs gewesen war.