Zwei Achtjährige sind mit einem Kindermotorrad auf einer Straße in Burgoberbach (Landkreis Ansbach) mit einem Auto frontal zusammengestoßen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Kinder auf der Gegenspur. In einer Kurve kam es dann zu dem Unfall mit dem Wagen einer 40-Jährigen.

Das Mädchen am Steuer des Motorrads erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Frakturen. Zudem wurden ihm mehrere Zähne abgeschlagen. Die Beifahrerin erlitt ebenfalls ein Schädel-Hirn-Trauma und ein Bauchtrauma. Sie wurden am Montag in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Das Kindermotorrad fährt den Angaben zufolge bis zu 25 Kilometer pro Stunde schnell. Zum Fahren hätten die Kinder eine Prüfbescheinigung gebraucht, die sie aber nicht hatten, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen eines zusätzlich fehlenden Versicherungsschutzes kommt auf den 30-jährigen Vater ein Ermittlungsverfahren zu. Die Kinder sind noch strafunmündig.