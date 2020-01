Schwerer Unfall in Bad Cannstatt

1 Der Unfall ereignet sich an der Haltestelle Gnesener Straße. Foto: 7aktuell.de/Frank Herlinger

Am Donnerstagabend wird in Bad Cannstatt ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst. Der Mann zieht sich dabei schwere Verletzungen zu. Im Stadtbahnverkehr kommt es in der Folge zu Ausfällen.

Stuttgart - Am Donnerstagabend hat sich in Stuttgart-Bad Cannstatt ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Fußgänger erhebliche Verletzungen erlitt. Nach ersten Angaben der Polizei wurde der Mann an der Stadtbahnhaltestelle Gnesener Straße von einer Straßenbahn erfasst.

Dabei zog sich der Fußgänger schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um den Mann – auf den Linien U2 und U19 kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen.