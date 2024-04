6 An der Kreuzung Benzstraße/Auffahrt B 14 kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochabend in Bad-Cannstatt werden drei Personen verletzt – eine von ihnen schwer. Die Polizei sucht Zeugen.











Zwei Autos sind am Mittwochabend in Bad-Cannstatt zusammengestoßen, weil laut Polizeiangaben eine Frau unter Alkoholeinfluss das Rotlicht an einer Ampel missachtet hatte. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt – eine von ihnen schwer. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 90.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.