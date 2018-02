Schwerer Unfall in Backnang BMW-Fahrer wird in Auto eingeklemmt

Von red 05. Februar 2018 - 20:28 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein BMW-Fahrer am Montagnachmittag in Backnang in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.





Backnang - Bei einem Verkehrsunfall in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagnachmittag der Fahrer eines BMW schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der Mann mit seinem Auto gegen 16 Uhr von Steinbach kommend auf der Plattenwaldallee unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einem Mercedes Kombi zusammen. Der BMW-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und wurde in seinem Unfallwagen eingeklemmt. Er wurde noch im Fahrzeug von einem Notarzt versorgt.

Die örtliche Feuerwehr musste den Verletzten aus dem Wrack befreien. Dann wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. Die Fahrerin des Mercedes wurde bei dem Zusammenstoß laut derzeitigen Informationen leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt 12.000 Euro bezifferte.

Die Fahrbahn war bis zum frühen Abend gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07904/94260 zu melden.