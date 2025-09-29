Schwerer Unfall im Schwarzwald: Ferrari kollidiert bei Überholmanöver – sechs Schwerverletzte

1 Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten (Symbolbild). Foto: imago images/Ralph Peters

Er überholt mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge und fährt frontal in den Gegenverkehr. Jetzt ermittelt die Polizei wegen einer Ausfahrt im Schwarzwald mit Autos einer bestimmten Marke.











Link kopiert



Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte ein 58 Jahre alter Ferrari-Fahrer am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 317 mehrere Fahrzeuge überholt. Der Wagen prallte in einer Kurve frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 24-jährigen Fahrers.