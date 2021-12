4 Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 2155 bei Flein. Foto: 7aktuell.de/ Hessenauer/7aktuell.de | Hessenauer

Eine 46-Jährige will am Mittwochmorgen bei Dunkelheit und Regen einen Lkw überholen und übersieht dabei den Ford einer 28-Jährigen. Es kommt zu einer heftigen Kollision, bei der beide Frauen verletzt werden.















Flein - Eine 46 Jahre alte Golf-Fahrerin hat am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 2155 bei Flein (Kreis Heilbronn) einen Unfall verursacht, bei dem sie selbst und eine 28 Jahre alte Ford-Fahrerin verletzt wurden. Die 28-Jährige wurde bei dem Frontalzusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt.

Wie die Polizei meldet, war die 46-Jährige gegen 6.25 Uhr bei Dunkelheit und Regen auf der K2155 von Talheim kommend in Richtung Untergruppenbach unterwegs und wollte den Lastwagen eines 29-Jährigen überholen. Dabei übersah sie wohl den Ford der 28-Jährigen, die ihr in diesem Moment entgegenkam. Die Ford-Fahrerin versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall zu verhindern, was allerdings misslang.

Die zwei Fahrzeuge krachten frontal ineinander, dabei wurde die 28-Jährige in ihrem Ford eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide verletzte Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 17.500 Euro.