Schwerer Unfall: Erdrutsch begräbt Reisebus in Vietnam – sechs Tote

Plötzlich donnern in Vietnam Felsbrocken auf einen vollbesetzten Reisebus – es gibt Tote und Verletzte. Die Retter erreichen die Unglücksstelle erst nach Stunden.
Hanoi - Ein Reisebus ist in Zentralvietnam von einem Erdrutsch erfasst und unter Erde und Felsbrocken begraben worden. Sechs Menschen kamen bei dem schweren Unfall ums Leben, 19 weitere wurden verletzt, wie die nationale Behörde für Verkehrssicherheit mitteilte. Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend auf dem Khanh-Le-Pass zwischen den Touristenstädten Nha Trang und Da Lat. Viele Passagiere wurden unter den Trümmern des Fahrzeugs eingeschlossen.