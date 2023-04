5 Die beiden Unfallautos wurden komplett zerstört. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer/7aktuell | Kevin Lermer

Bei einem frontalen Zusammenstoß bei Winnenden ist ein erheblicher Schaden entstanden. Mithilfe von Zeugen will die Polizei klären, wer den Unfall verursacht hat.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











In der Schorndorfer Straße zwischen Winnenden und Höfen (Rems-Murr-Kreis) sind am Dienstag gegen 17.30 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen: der Mini einer 56-Jährigen, die in Richtung Winnenden fuhr, und der Renault eines 62 Jahre alten Mannes, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Bislang ist nach Angaben der Polizei nicht geklärt, welches der beiden Fahrzeuge auf die Gegenfahrspur kam. Sowohl der Fahrer als auch die Fahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 40 000 Euro. Sie bittet Zeugen des Unfalls, sich mit dem Revier Winnenden in Verbindung zu setzen (0 71 95/69 40).