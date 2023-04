1 Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Bei einem schweren Unfall nahe Weinstadt ist ein 31-Jähriger am Sonntagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit seinem Smart von der B 29 abgekommen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











In einer lang gezogenen Rechtskurve der B 29 auf Höhe von Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein 31 Jahre alter Autofahrer am Morgen des Ostersonntags von der Fahrbahn abgekommen. Nach den Angaben der Polizei war der Mann mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve gefahren.

Er kam mit seinem Smart nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich, der 31-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Die Bundesstraße 29 blieb während der Unfallaufnahme in Richtung Aalen für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.