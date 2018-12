Schwerer Unfall bei Stuttgart 29-Jährige prallt gegen Brückenpfeiler – Auto fängt Feuer

Von red 22. Dezember 2018 - 11:42 Uhr

Plötzlich kommt eine junge Frau auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Das Auto prallt schließlich gegen einen Brückenpfeiler und fängt sofort Feuer. Die 29-Jährige hat Glück im Unglück.





Stuttgart - Eine 29-Jährige muss die Weihnachtsfeiertage wohl im Krankenhaus verbringen. Die Autofahrerin war am Samstagmorgen auf der B27 von Tübingen in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie laut Polizei am Autobahnzubringer zur A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf gerader Strecke aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinauffuhr und schließlich gegen einen Brückenpfeiler prallte.

Der VW-Polo der jungen Frau fing sofort Feuer. Gerade noch rechtzeitig konnte sich die 29-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien, bevor es komplett ausbrannte. Die Autofahrerin erlitt bei dem schweren Verkehrsunfall Prellungen und eine Kopfverletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht, wo sie nach Angaben der Polizei mehrere Tage verbringen muss. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zwischenzeitlich musste die Fahrbahn für eine Stunde voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.